Şakadan korkan polis meslektaşını öldürdü

Evde yalnız kalmaktan kortuğunu söyleyen polis memuru Y.B.'ye arkadaşları kar maskeleri ile şaka yaptı. Paniğe kapılan polis meslektaşını öldürdü.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre Kar maskesi takarak Y.B. nin zilini çalan 3 polie memuru arkadaşlarını korkutmak istedi. Kapının dürbününden yüzleri kar maskeli kişileri gören polis memuru Y.B. paniğe kapılarak ateş açtı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet Pekdura hayatını kaybetti.

Savcılığa verdiği ifadede gözyaşlarını tutamayan Yasin B.'nin, "Kapıyı açtığımda hepsi bağırmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım. Çok korktum. Tabancamla en öndeki kişiye ateş ettim. Meğer o Mehmet'miş" dediği öğrenildi. Polis memurunun bir süre psikolojik tedavi göreceği öğrenildi.