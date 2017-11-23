Saka kuşlarını satmak isteyenlere 11 bin TL ceza

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 17 saka kuşunun ticaretini yapan kişilere 11 bin 227 TL idari para cezası uyguladı.

DKMP Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerince, adı açıklanmayan kişilerin satmak istediği 17 saka kuşu, ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan saka kuşları, doğal ortamına bırakılırken, koruma altındaki bu türlerin satışını yapmak isteyen kişilere ise 11 bin 227 TL idari para cezası uygulandı.

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