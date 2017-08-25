Sait Karafırtınalar: Kaybedilen puanları Gaziantep'te telafi edeceğiz

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk haftayı puansız kapatıp taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manisaspor, yarın Gaziantepspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı\'nda hakem Yiğit Arslan\'ın yöneteceği maç saat 21.45\'te başlayacak.Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Mikic forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, kaybedilen puanları Gaziantep\'te telafi edeceklerini söyledi. Rakiplerinin çok genç ve dinamik bir takım olduğunu vurgulayan Sait Karafırtınalar, \"Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şanssız yenilgiler aldık. Ancak kötü gidişata Gaziantepspor müsabakasıyla dur diyeceğiz. Futbolcularıma inanıyorum, Manisa\'ya 3 puanla döneceğiz\" dedi.