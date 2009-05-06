'Sait Faik Hikâye Armağanı' Feryal Tilmaç'ın oldu

Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları tarafından düzenlenen 45. Sait Faik Hikâye Armağanı, Aradım Yaz Dediniz adlı kitabıyla Feryal Tilmaç’ın oldu.



Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Hilmi Yavuz, Füsun Akatlı, Nursel Duruel, Jale Parla, Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’den oluşan jüri, oy birliğiyle bu yılki ödülün Feryal Tilmaç’a verilmesini kararlaştırdı. Tilmaç’a ödülü, 13 mayısta Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu’nda düzenlenen törenle verilecek. Tüm eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Sait Faik Abasıyanık adına düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, 2003’ten beri Yapı Kredi Yayınları ve Darüşşafaka Cemiyetinin iş birliğiyle veriliyor. Feryal Tilmaç’ın ise Mevt/ Tek Hecelik Uyku adlı bir kitabı daha var.



