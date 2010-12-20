-ŞAİR PADİŞAHLAR ''ŞİİRİN SULTANLARI'' KİTABINDA İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi ile başlayan şiir yazma geleneği, 36 Osmanlı padişahından 26'sında devam etti ve ''Sözün Sultanları'' da olan bu padişahlar, duygularını dize, beyit, gazel ve kasidelerle dile getirdi. Divan Edebiyatı Vakfı'nca hazırlanan ''Şiirin Sultanları'' kitabından derlenen bilgilere göre, 6 yüzyıl boyunca kıtalara hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahından 26'sı şair olarak da anılıyor. Osman Gazi ile başlayan şiir yazma geleneği, padişahlar arasında yüzyıllar boyunca sürerken, şair padişahların şiirlerinde çeşitli mahlaslar kullandığı da görülüyor. Kitapta şiirlerinden örnekler sunulan padişahlar arasında Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, ''Adni'' (cennetlik) mahlasını kullanan 3. Mehmet, 1. Ahmet, Genç Osman, 4. Murat, Sultan İbrahim, ''Vefai'' mahlasını kullanan 4. Mehmet, ''İkbali'' ve ''Meftuni'' mahlasını kullanan 2. Mustafa, ''Necib'' mahlasını kullanan 3. Ahmet, ''Sebkati'' mahlasını kullanan 1. Mahmut, ''İkbali'' ve ''Cihangir'' mahlasını kullanan 3. Mustafa, ''İlhami'' mahlasıyla şiirlerini yazan 3. Selim, ''Adli'' mahlasını kullanan 2. Mahmud, Abdülaziz, 5. Mehmet (Reşat) yer alıyor.