Sainz yerini korudu



Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor. Otomobil kategorisinde son etabı Katarlı Nasır El Attiyah kazanırken, eski dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz genel klasman liderliğini sürdürdü.





Dakar Rallisi'nin 3. etabı Patagonya steplerinde zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Hem birbirileri hem de çetin doğa koşulları ile mücadele eden pilotlar, 551 kilometrelik etap boyunca zor anlar yaşadı.



Otomobil kategorisinde 3. etabı Katarlı Nasır El Attiyah ilk sırada bitirdi. Lastiğini patlatınca vakit yitiren El Attiyah, rakiplerinin de çeşitli sorunlarla yolda kalmasını çok iyi değerlendirdi. İlk etabı da kazanan Katarlı pilot, 4 saat 29 dakika 27 saniyelik derecesiyle etap sonunda tüm rakiplerini geride bıraktı. Ancak bu sonuç genel klasman liderliğini ele geçirmesi için El Attiyah'a yetmedi. Eski dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz halen El Attiyah'ın 3 dakika 40 saniye önünde bulunuyor.



Motosiklet kategorisinde ise Marc Coma rakipleriyle arasındaki farkı giderek açıyor. İspanyol pilot 5 saat 18 dakika 17 saniyelik derecesi ile ikinci etap zaferinin altına imza attı ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı yaklaşık 40 dakikaya kadar çıkardı.



Dakar Rallisi'ne favorilerden biri olarak gelen Cyrıl Despres ise son etapta da lastik problemi ile boğuştu. Fransız pilot ard arda yaşadığı sorunlarla lider Coma'nın 1.5 saat gerisine düştü.

