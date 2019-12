-SAİD NURSİ'NİN MEZARININ BULUNMASI TALEBİ ŞANLIURFA (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye Partisi (TP) Şanlıurfa İl Başkanı Abdülkadir İkbal, İçişleri Bakanlığına başvurarak, Said Nursi'nin mezarının nerede olduğunun açıklanmasını istedi. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İkbal, İçişleri Bakanlığına gönderdiği dilekçede, 23 Mart 1960 tarihinde Şanlıurfa'da vefat eden Said Nursi'nin cenazesinin Dergah Camisinin bahçesine defnedildiğini ancak 111 gün sonra kabrin açılarak Said Nursi'nin cenazesinin meçhul bir yere götürüldüğünü dile getiren İkbal, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: ''Bu olay gerek Urfa'da gerek ülkemizde ve gerekse alemi İslam'da büyük bir yankı yapmış, keyfi olarak yapılan bu işlemin şimdiye kadar açıklık kazanmaması halkımızı derinden yaralamıştır. Said Nursi'nin Urfa'dan alınan cenazesinin bilinmeyen bir yere nakledildiğine dair devlet arşivlerinde kayıtların olması lazımdır. Geçmişin karanlığını aydınlığa çevirmek isteyenler için bu husus kaçınılmaz bir fırsattır. Cihan çapında büyük bir alim olan Said Nursi'nin kabrinin nerede olduğunu bilmek hakkımızdır. Başvurumuzu meşru demokratik bir talep olarak kabul edip, Said Nursi'nin kabrinin akıbeti hakkında bir an evvel, hükümet tarafından kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmasını arz ederim.'