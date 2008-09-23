Sahurda korkutan gaz kokusu

İstanbul Gaziosmanpaşalılar sabahın erken saatlerinde ilçeyi saran ağır gaz kokusuyla korkulu saatler yaşadı.



Gaziosmanpaşa’da bu sabaha karşı sahura kalkan vatandaşlar ortalığa yayılan doğalgaz kokusu üzerine büyük bir panik yaşadı. Evlerinden tük doğalgaz kullanan aletlerini kontrol eden vatandaşlar kaçağın nereden geldiğini bir türlü belirleyemedi. Ardından bina girişlerini kontrol edildi, ancak bir sonuç alınamadı.



Kaçağın nedeni belirlenemeyince durum İGDAŞ Acil Yardım numarası 187’ye bildirildi. Ancak, telefondan sürekli meşgul sinyali alındı. Sultanbeyli İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Burhan Arıcan sabahın erken saatlerine değin İGDAŞ'a ulaşmaya çalışmış. Fakat bunda başarılı olamamış. Arıcan, "Her zaman çok seri yanıt veren acil ihbar numarasına ben ve komşularımız ulaşamadık. Mahallede olası büyük bir patlamanın korkusu yaşandı. Sabaha karşı bir İGDAŞ ekibine rastladık. Bize,'Uyarıcı kokuyu fazla basmışlardır. Endişe etmeyin, yatın' karşılığını verdi. Böyle ciddiyetsizlik olur mu?" diyor.



Gaziosmanpaşa ve komşu semtlerde endişe yaratan gaz kokusu üzerine İGDAŞ bir basın açıklaması yaptı. Kısa açıklamada şu bilgelere ver verildi:

"İstanbul'un Avrupa Yakası genelinde dün akşam başlayan doğalgaz kokusu bugün de hissedilmeye devam etmektedir. Doğalgaz kokusu, kokulandırma ünitesine yakın bir bölgede yeni bir hattın devreye alınması sebebiyle normalden biraz fazla hissedilmiştir. Koku bir süre sonra normal seviyeye ulaşacaktır. Vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

İGDAŞ basın açıklamasında "Yeni bir hattın devreye alınması" olarak açıklanan çalışmanın Esenyurt Belediyesi'nin yeni yapacağı bir park olduğu öğrenildi.

Belediye, parkın altından geçen doğalgaz hattın yeri değiştirilmesi yönünde İGDAŞ'a talepte bulunduğu ve bu nedenle 150 metrelik bir boru hattının güzergâhının değiştirildiği öğrenildi. Ortalığa yayılan gaz kokusunun bu boruların içinde kalan gaz olduğu bildirildi.