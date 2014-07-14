Sahura kalkan ‘tatil’i düşünüyor

Ramazan ayında genel bir düşüş bekleyen turizmciler, tatil satışlarına yönelik talep patlaması nedeniyle bayram sevincini bir ay öncesinden yaşamış oldu. Tatil.com'un verileri, sahur vaktinde yapılan rezervasyonların tatil satışlarını neredeyse ikiye katladığını ortaya çıkardı. Buna göre, sahur vaktinde yapılan rezervasyonlar günlük toplam satışın yüzde 15'ini oluşturuyor. Verilere göre Ramazan ayında bu yıl 2013'e göre yüzde 65 daha fazla rezervasyon alındı.

Radikal’de yer alan habere göre, tatil.com Genel Müdürü Serdar Şahin, "Ramazan öncesi gece saat 23.00 ile sabah 03.00 arasında yapılan rezervasyonlar, şu an yüzde 85 artmış durumda. Özellikle gece saat 11.00-12.00 arasında ve sabah 03.00'te rezervasyonlarda artış yaşanıyor. Bu rakamlar, Ramazan ayında günlük toplam satışımızın yüzde 15'ini oluşturuyor. Ramazan'ın yaz dönemine gelmesi ve çalışanların yıllık izinlerini Şeker Bayramı tatiliyle birleştirerek kullanması da talep artışında etkili" diye konuştu. Bu yıl sahur saatlerinde yapılan rezervasyonlarda en çok tercih edilen bölgeler ise, Marmaris, Alanya, Kuşadası ve Kemer."