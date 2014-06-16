Sahur programlarında kim, ne kadar kazanacak?

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarında yer alacak isimlerin kazanacağı rakamlar belli oldu.

Ramazan’ın başlamasına 12 gün kala televizyon yöneticileri şimdiden stratejilerini belirleyip reyting garantili hocalarla masaya oturdu.

Listenin zirvesinde her yıl olduğu gibi yine ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu var. Ramazan boyunca ATV ekranında yer alacak olan Hatipoğlu, 1 ay sürecek programı için 600 bin TL alacak.

İkinci sırada 450 bin lira ile Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Ahmet Özhan yer alıyor. Özhan’ı 400 bin lira ile Show TV ile anlaşan Mustafa Karataş takip ediyor.

Listenin son sırasında ise Star TV ile 150 bin TL’ye el sıkışan Mehmet Fatih Çıtlak bulunuyor.