22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan polis, önce bebeğini şimdi de eşini kaybetti

22 Temmuz'da yapılan sahur operasyonlarında gözaltına alınan polislerden olan Ahmet Öztürk'ün adliye önünde eşini beklerken fenalaşan ve 4.5 aylık bebeğini kaybeden Ayşegül Öztürk, kaldırıldığı hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Zaman.com.tr'nin haberine göre, 22 Temmuz 2014 tarihli operasyonda Siirt’ten İstanbul’a gidip Vatan caddesindeki Emniyet müdürlüğüne teslim olan polis Ahmet Öztürk, savcılık ifadesinden sonra 26 Temmuz’da serbest bırakıldı.



Gözaltında bulunan eşini günlerce emniyet ve adliye önünde beklerken fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Ayşegül Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen bebeğini kaybetmişti. Ardından Öztürk, yakalandığı enfeksiyon nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı.



Ağır kan kaybı nedeniyle vücut fonksiyonları zayıflayan Öztürk, yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Günlerce adliye önünde bekleyen anne, baba ve kardeşler bu kez hastanede yoğun bakım kapısında bekledikten sonra acılı haber önceki akşam geldi.

Ayşegül Öztürk, Salı günü Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.