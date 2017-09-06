Sahtecilik ve dolandırıcılığa 4 yıl 8 ay hapis cezası

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bir bankadan sahte nüfus cüzdanı ve ehliyetle 20 bin lira kredi çekmek istediği iddiasıyla tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Hüseyin Şahin, sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan toplam 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Geçen 22 Şubat\'ta Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Hüseyin Şahin bir bankaya giderek, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyetle 20 bin lira kredi çekmek istedi. Şahin\'in durumundan şüphelenen görevliler polise haber verdi. Gözaltına alınan Şahin tutuklandı.

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Şahin, SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, beraatını istedi. Yapılan yargılama sonucu Şahin\'e sahtecilik suçundan 2,5 yıl, dolandırıcılık suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.