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SAHTE TEĞMEN ÇAVUŞA YAKALANDI ADANA (A.A)

21 Eylül 2010 01:38

-SAHTE TEĞMEN ÇAVUŞA YAKALANDI ADANA (A.A) - 20.09.2010 - Adana'da teğmen üniformasıyla askeri hastaneye girmek isteyen 17 yaşındaki lise öğrencisi, kapıdaki uzman çavuşun dikkati sayesinde yakalandı. Adana Asker Hastanesi'ne girmek isteyen ancak hareketlerinden şüphelenilen teğmen kıyafetli genci durduran nizamiyede görevli uzman çavuş, yaptığı araştırmada gencin asker olmadığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğu belirlenen Cem Burak A'yı (17), asker kıyafetlerini çıkarttıktan sonra polis merkezine götürdü. Burak A'ya hastanede sivil kıyafetler verildi. Askeri malzemeler satan bir iş yerinden üniformayı aldığı öğrenilen Cem Burak A'nın, askerliği çok sevdiğini, kötü bir niyetinin olmadığını, askeri hastanedeki çalışma koşullarını görebilmek için böyle bir yola başvurduğunu anlattığı öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Cem Burak A, kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Askerliği çok seviyorum. Vatan sağ olsun. Bayılıyorum askerliğe. Askerlerle biraraya gelmek istedim. Kıyafeti nereden bulduğumun önemi yok. Ben vatanımı seviyorum arkadaşlar, çekebilirsiniz. Vatanım için ölmeye hazırım'' dedi.

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