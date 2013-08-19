Sahte takipçi virüsü Instagram’a da bulaştı

Sosyal medya ağlarının baş ağrısı haline gelen sahte takipçiler, şimdi de en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’a bulaştı. Hacker’ların, sahte hesap oluşturmak için geçmişte kredi kartı bilgisi çalmak için kullandıkları bir virüsten yararlandıkları belirtildi. Hacker’lar, sahte beğeni ve hesapları reklam içerikli paylaşımları öne çıkararak para kazanmak için kullanıyor.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, hacker’lar Instagram’da sahte hesap oluşturmak için Zeus adlı yazılımı kullanıyor. FBI, 2010 ‘da hacker’ların Zeus kullanarak ABD bankalarından 70 milyon dolar çaldıklarını açıklamıştı.

Mashable’ın haberine göre, Isntagram’da yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından beğenilmesi, belli hashtag’lere odaklanan paylaşımların öne çıkarılması ve sahte takipçilerin oluşması, markaların işine yarayan bir durum. Hatta, bazı paylaşımların ne kadar öne çıktığı, sayısız büyük markanın kullandığı Instagram’da kredi kartı numaralarından bile değerli olabilir.



Reklamcılardan para kazanmanın yolu



Video paylaşım özelliğini de hayata geçirmesiyle küresel markaların daha fazla kullanmaya başladığı Instagram, sahte hesaplara karşı hazırlıklı olduklarını öne sürdü.

Şirket, sahte hesapların belirlenmesi ve bloke edilmesi için teknik sistemleri bulunduğunu belirterek, “Hizmetimizdeki spami azaltmak ve sahte hesapların oluşturulmasını engellemek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bulut bilişim ve veri depolama devi EMC’nin güvenlik bölümü RSA’nın verilerien göre, 1000 Isntagram beğenisi reklamcılara yaklaşık 30 dolara mal oluyor. 1000 kullanıcının değeri ise 15 dolar. Paket halindeki ‘beğeni’ ve sahte kullanıcılar ise internetteki hacker forumlarda satışta.

Instagram, hacker’lar için oldukça karlı. Öyle ki, 1000 kredi kartı numarasının maliyeti kazancı sadece 6 dolar oluyordu.