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Yaşam

Sahte sivil polis kurşun yağdırdı

Kendisinin sivil polis olduğunu idda eden bir kişi etrafına kurşun yağdırdı. 2 kişi öldü. Saldırgan gözaltına alındı.

01 Mart 2009 02:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştığı belirlenen bir kişi etrafına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 4 kişiden 2'si öldü. Saldırgan gözaltına alındı.

Ataşehir Yenisahra mahallesinde çıkan kavgada, kendisini "sivil polis" olarak tanıtan Ferhat Alparslan ile Zafer Aydın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ortasında Ferhat Alparslan, taşıma ruhsatlı silahıyla Aydın'ı başından vurdu.

Alparslan, Zafer Aydın'ın olaya müdahele etmeye çalışan kardeşi Oktay Aydın'a da ateş etti.

İki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yine kavgaya müdahele etmeye çalışan Şakir Uzun ve Selim Uzun da Ferhat Alparslan'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Ağır yaralanan Şakir Uzun'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından hemen yakalanarak sorguya alınan Ferhat Alparslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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