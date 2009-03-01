Sahte sivil polis kurşun yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştığı belirlenen bir kişi etrafına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 4 kişiden 2'si öldü. Saldırgan gözaltına alındı.



Ataşehir Yenisahra mahallesinde çıkan kavgada, kendisini "sivil polis" olarak tanıtan Ferhat Alparslan ile Zafer Aydın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavganın ortasında Ferhat Alparslan, taşıma ruhsatlı silahıyla Aydın'ı başından vurdu.



Alparslan, Zafer Aydın'ın olaya müdahele etmeye çalışan kardeşi Oktay Aydın'a da ateş etti.



İki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



Yine kavgaya müdahele etmeye çalışan Şakir Uzun ve Selim Uzun da Ferhat Alparslan'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.



Ağır yaralanan Şakir Uzun'un hayati tehlikesi devam ediyor.



Olayın ardından hemen yakalanarak sorguya alınan Ferhat Alparslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.