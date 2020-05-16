Sahte seyahat belgesiyle yolculuk yapan kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Sahte seyahat belgesi düzenleyerek Kocaeli'den minibüsle Bartın'a gelmek istedikleri sırada yakalanan ve kentte öğrenci yurduna yerleştirilen 12 kişiden birinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Bartın İl Jandarma ile Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nebioğlu beldesi çıkışındaki yol kontrol noktasında uygulama yapıldığı sırada durdurulan ve Kocaeli'den gelen minibüsteki tarım ve inşaat işçisi olduklarına dair sahte belge düzenledikleri belirlenerek yakalanan 12 kişiye Koronavirüs testi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çeşmi Cihan Yurdu'nda karantina altında tutulan kişilerden birinin test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi.

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kocaeli'de hastane inşaatında çalışan işçinin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle aynı minibüste seyahat eden kişilerin sonuçları negatif olsa da ileriki günlerde pozitife dönebilme ihtimali nedeniyle zorunlu karantinanın sürdüğü belirtildi.

İlde tedavisi devam eden 10 vakanın bulunduğu ve bu kişilerin tamamen il içi vakalar olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize giriş yapmak isteyen kişilerin zorunlu olarak karantinaya alınması uygulaması sonucunda, dışarıdan gelen ve pozitif çıkan vakanın ve muhtemel vakaların köylerindeki 'hoş geldin' temasları ve il içindeki izin nedeniyle yapacakları temaslar önlenmiş oldu. İçerideki vakalarımız bitmek üzereyken dışarıdan gelen kişilerin sağlık durumları netleşene kadar zorunlu olarak karantinada tutulma uygulaması, özellikle seyahat yoğunluğunun olduğu bayram tatili günlerinde de devam edecektir."

Belgelerin sahte olduğu tespit edildi

Ekiplerce, 9 Mayıs'ta yapılan yol kontrol noktasında durdurulan ve Kocaeli'den Bartın'a gelmek isteyen minibüste iki kişinin şoför ve muavin, 6 kişinin Bartın'da tarım işçisi, 4 kişinin ise yine aynı şehirde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında görevli olduklarına dair belgelerinin sahte olduğu tespit edilmişti.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 37 bin 800 lira para cezası uygulanan ve evrakta sahtecilikten haklarında adli işlem başlatılan 12 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çeşmi Cihan Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. (DHA)