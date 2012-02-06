Sahte savcıyı koruyan polise ihraç

T24-







Milliyet'te Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, İstanbul’da, kendisini “özel yetkili cumhuriyet savcısı” olarak tanıtan organize suç örgütü üyesi Şevket Volkan Kanıt’a “gayri resmi” biçimde korumalık yapan polis memuru Y.K., Emniyet Genel Müdürlüğü’nce meslekten ihraç edildi.





Sultanahmet Adliyesi’ndeki hakim ve savcıların korunmasında görev yapan polis memuru Y.K.’nın, Kanıt’la birlikte İstanbul’da hareketli gece hayatı yaşadığı ortaya çıktı. Polis memuru Y.K.’nın Kanıt’ın cep telefonlarını taşıdığı ve arayanlara “Volkan Baba’nın telefonu” şeklinde yanıt verdiği de ortaya çıktı.





Polis polisi buldu





Olay, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin geçen mart ayında gerçekleştirdiği organize suç örgütü operasyonuyla günışığına çıktı. Suç dünyasında “Hanımağa” olarak bilinen eski polis memuresi Güniz Akkuş’un liderliğini yaptığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda Şevket Volkan Kanıt adlı bir şüpheli suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.





İstanbul polisi, suç örgütüne yönelik hazırlık soruşturmasında Kanıt’ın İstanbul Emniyeti kadrosunda görev yapan polis memuru Y.K. ile yakın ilişkilerini tespit etti. Suç örgütünün yanı sıra kendi meslektaşları olan Y.K.’yı da takip eden polis, Y.K. ile şüpheli Kanıt’ın ilişkilerini kayıt altına aldı.





İstanbul Emniyeti bünyesindeki Devlet Büyüklerini Koruma Şubesi’nde görev yapan Y.K.’nın Sultanahmet Adliyesi’ndeki hakim ve savcıların korunmasında görev yaptığı, daha sonra Şişli Emniyetine gönderildiğini belirledi.





Polis Y.K.’nın “korumalığını” yaptığı, çete üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Kanıt’ın kendisini özel yetkili savcı olarak tanıttığı, Y.K. ile Kanıt’ın gece sık sık dışarıya çıktıkları, Beşiktaş bölgesinde birçok eğlence mekanı ve restauranta giderek para vermeden yemek yiyip eğlendikleri, sadece yetkili araçların kullandığı tramvay yolunda Kanıt’ın kullandığı araçla dolaştıkları belirlendi.



Resmi emir de yok





Y.K., Kanıt’ın Silivri’de özel yetkili savcı olarak görev yaptığını bildiğini ve Sultanahmet Adliyesi’ndeki birçok savcı ile hakimin bilgisini vermesi nedeniyle savcı olup olmadığından şüphelenmediğini iddia etti. Kanıt’a herkesin “savcım” diye hitap ettiğini belirten polis Y.K., koruma göreviyle ilgili olarak resmi olarak yazılı ya da sözlü herhangi emir olmadığını kaydetti.





Kanıt ise polis Y.K.’nın kendisinin savcı olmadığını bildiğini öne sürdü. Kanıt, Y.K.’nın kendisiyle beraber kulüplerde eğlenip bedava yemek yiyip içtiğini kaydetti. Polis memuru Y.K. hakkında düzenlenen soruşturma raporu, geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’nda değerlendirildi ve Y.K. polislikten ihraç edildi.



