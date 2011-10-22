-''Sahte savcılar''a suçüstü ADANA (A.A) - 22.10.2011 - Adana'da, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 7 kişi yakalandı. Zanlıların bu yöntemle vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde inşaat işçisi M.K'yi cep telefonu ile arayan şebeke üyeleri, kendilerini savcı olarak tanıtıp verdikleri banka hesabına para yatırmalarını istedi. Parayı yatırmak için bankaya giden M.K, durumundan şüphelenerek 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. İhbarı değerlendirerek harekete geçen Kayseri polisi, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçerek durumu bildirdi. Operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, para yatırılacak olan hesap numarasından belirledikleri bankanın şubesine müşteri gibi girdi. Ekipler, parayı çekmeye gelen Cumaali G, Zafer G. ile Davut H'yi suçüstü yakaladı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten ekipler, İnönü Caddesi'ndeki katlı otoparkta otomobillerini almaya gelen Mahmut K. ile Murat M'yi de gözaltına aldı. Operasyonlarını sürdüren ekipler, şebekenin diğer üyeleri Ramazan Y. ile Cuma K'da bir otel odasında yakalandı. Aynı yöntemle 1 ay içinde vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları belirlenen zanlıların araçlarında ve kaldıkları otel odasında yapılan aramada, 7 bankaya ait hesap cüzdanları, 10 cep telefonu, 2 sahte sürücü belgesi ile 15 SIM kart ele geçirildi. Öte yandan ekipler, zanlıların 3 ayrı dolandırıcılık olayını daha gerçekleştirdiklerini, müşteki M.K'nın para yatıracağı hesap numarasının ise olay günü açıldığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.