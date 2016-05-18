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Sahte reçete operasyonunda ikinci dalga; 7 kentte 28 kişi gözaltına alındı

Şu ana kadar bilgisi dışında adına ilaç yazılan 55 kanser hastası mali şube ekiplerince tespit edildi

18 Mayıs 2016 11:15

Sahte reçete operasyonunda, İstanbul Mali şube müdürlüğünce sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere; Ankara, Adana, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Mardin’de sahte reçete 46 şüpheliye yönelik olarak operasyon yapıldı. 28 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık', 'kişilerin kimlik bilgilerini izinsiz kullanma' gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonda 7 ilde 28 kişi gözaltına alındı.

Şu ana kadar bilgisi dışında adına ilaç yazılan 55 kanser hastası mali şube ekiplerince tespit edildi. Çetenin yaptığı ilaç vurgunuyla devleti 6 milyon TL zarara uğrattığı belirtiliyor.

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