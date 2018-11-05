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Sahte rapor operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI Niğde'de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklandı

05 Kasım 2018 22:40

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde\'de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım\'da Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese \'Engel-Sizsiniz\' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Turgay Y., Alptekin B., Engin Ç., Murat G., Bilal Y., Yusuf D. ve Kasım D. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

 

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