'Sahte rapor' çetesi üyesi Marmaris'te yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- BATMAN\'da sahte \'askerliğe elverişli değildir\' raporu düzenleyen çete üyesi olmaktan aranan 27 yaşındaki E.A., Marmaris\'teki bir apart otelde yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 4 Ekim\'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte \'askerliğe elverişli değildir\' raporu hazırladığı belirlenen bir çeteye yönelik eş zamanlı olarak Batman ve Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Marmaris\'teki bir apart otelde, E.A. gözaltına alındı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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