Sahte rakıya anında kontrol

Bursa Tarım İl Müdürlüğü, sahte kolonya belirlemede kullandığı el refloktemetresini, sahte rakıları tespit etmede de kullanacak.



Bursa’da son bir ay içersinde, içtikleri sahte rakıdan ölenlerin sayısının 8'e yükselmesi üzerine denetimlerini sıklaştıran Bursa Tarım İl Müdürlüğü, daha önce sahte kolonyanın belirlenmesinde kullandıkları 'El Reflektometresi' adlı cihazdan yararlanacak. Bursa Tarım Müdürü Hüseyin Yıldızer, ``Artık denetimlerimizde içkinin sahte olup olmadığını önceden kesin olmamak koşuluyla öğreneceğiz. Bu cihazın alkollü işyerlerine satılması için girişimlerde bulunduk'' dedi.



Bursa Tarım Müdürlüğü, içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek 8 kişinin ölmesi üzerine içki satışı yapan yerlere başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Müdürlük, Dr. Metin Öztürk'ün bulduğu ve sahte kolonyanın anında tespitinde kullanılan `El Reflektometresi' adı verilen cihazdan, şimdi de sahte rakı kontrolünde yararlanacak. Cihazın kullanımı ile ilgili bilgi veren Bursa Tarım Müdürü Hüseyin Yıldızer, ``Daha önce sahte kolonyaların anında belirlenmesini sağlayan bu cihazı geliştirerek, sahte rakının tespitinde kullanmak istedik. Başarılı da oldu. Sonuçlar çok güzel. `El Reflektometresi' sayesinde metil alkol, etil alkol ayrımı çok rahat yapılabiliyor. Cihazda, gıda tüzüğüne uygun rakı 15-16'lı rakamları gösterirken, sahte rakıda ise bu rakam 5'lere kadar iniyor. Böylece kontrol alanımızda bulunan alkollü içki satışı yapılan bin 80 işyerinden alınan numunelerin kesin sonuçlarının ortaya çıkması için haftalarca beklemeyeceğiz. Böylece kesin olmamakla birlikte sahte olan içkiyi anında tespit edeceğiz'' diye konuştu.



Fiyatı 200 lira



Denetimlerde kullanacakları `El Reflektometresi'nin fiyatının 200 TL olduğuna değinen Yıldızer, "Bu cihaz öncelikle gıda denetçileri tarafından kullanılacak. İsterlerse içki satan iş yerlerinin bağlı bulunduğu oda başkanlarıyla görüşeceğiz ve bu cihazı temin edebilecekler. Özellikle alkollü servis yapan restoran veya eğlence yerleri, müşterilerine verdiği rakının sahte olup olmadığını kendisi tespit edebilecek'' dedi.

