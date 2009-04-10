Sahte rakıdan bir ölüm daha

Bursa'da dere kenarında kolide buldukları, sahte olduğu belirlenen rakıdan içen kişilerden biri daha öldü.



Alınan bilgiye göre, Demirtaş ve Samanlı mahalleleri arasından geçen derenin kenarındaki tahliye kanalında buldukları kolideki rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Zafer Kara'nın (27) 8 Nisanda ölmesinin ardından, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İbrahim Cinoğlu da bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.



Cinoğlu'nun ölümüyle Bursa'da 18 Marttan beri sahte rakıdan ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Bu arada, dere kenarında buldukları sahte rakıdan içtiği öne sürülen 1'i ağır 4 kişinin tedavisinin çeşitli hastanelerde devam ettiği öğrenildi.



Bursa'da son günlerde artan sahte rakıdan ölümler ilk olarak 18 Martta Mudanya'da görülmüştü. Mudanya'da 18 Martta hayatını kaybeden Hasan Erdem (78) ve Saip Telli'nin (59) sahte rakıdan öldüğünün anlaşılmasının ardından 21 Martta Mustafakemalpaşa ilçesinde İsmail Güven (50), 22 Martta merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi'nde oturan Nazmi Kahraman (36), 27 Martta Büyükorhan ilçesinde bir gazinoda konsomatris olarak çalışan Kader Coşkun'un (26) da sahte rakıdan öldüğü bildirilmişti. Sahte rakıdan son olarak Zafer Kara (27) hayatını kaybetmişti.



Jandarma ekipleri, Bursa ve İstanbul'da, sahte olduğu tespit edilen 620 şişe viski, 43 şişe rakı ele geçirmişti.

