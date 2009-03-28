Sahte rakı can almaya devam ediyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde konsomatris olarak çalıştığı gazinoda alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın öldü.



Alınan bilgiye göre, konsomatris Kader Coşkun (26), çalıştığı gazinoda üç gece önce alkol aldıktan sonra aniden fenalaşınca Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Metil alkolden zehirlendiği belirlenen genç kadın, ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sahte rakıdan yaşamını yitirdiği öne sürülen genç kadının cesedine, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.



Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan genç kadının cenazesi memleketi Sakarya'ya götürülerek burada toprağa verildi.



Son 10 günde sahte rakıdan 4 kişi ölmüştü



Bursa'da son 10 gün içinde sahte rakıdan 4 kişi ölmüştü. Mudanya ilçesinde Hasan Erdem (78) ve Saip Telli (59), Mustafakemalpaşa ilçesinde İsmail Güven (50) ve merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça beldesinde Nazmi Kahraman'ın içtikleri sahte rakıdan yaşamlarını yitirdikleri belirlenmişti.

