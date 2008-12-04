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Sahte polisler bu kez kaçamadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, bir genç kızı saçından sürükleyerek evinden kaçırmaya çalışırken yakaland

04 Aralık 2008 02:00

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, bir genç kızı saçından sürükleyerek evinden kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da müzikli bir restoranda çalışan kadını saçlarından sürükleyerek kaçırıp tecavüz eden zanlıların görüntüsünden etkilenen 5 kişinin, ilçede de aynı eylemi yapmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, S.T'nin (46) Gündüz Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı 02.15'te gidip kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, kapı açılmayınca kırarak içeri girdiler. Söz konusu kişiler, kadını bıçakla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra 19 yaşındaki kızı D.T'yi saçından ve kollarından sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştılar. 


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Gürültüye uyanan komşuların 155 Polis İmdat telefonunu araması üzerine olay yerine gelen ekipler, zanlılardan K.Ç. (24) ile Y.K'yi (20) yakaladı. Kaçan, E.K (19), G.T (22) ve E.Ç'nin (19) daha sonra saklandıkları evde yakalandığı, zanlıların üzerinde 2 adet bıçak bulunduğu, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hatay E Tipi Cezaevine gönderildikleri kaydedildi.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürü Ümit Mustafa Yiğit, vatandaşları, bu gibi olaylarda mutlaka kimlik sormaları ve 155 Polis İmdat telefonundan yardım istemelerini konusunda uyardı.

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