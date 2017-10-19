Sahte plakalı otomobilde 6 kilo 500 gram esrar çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, polisin durdurduğu sahte plakalı otomobilde 6 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van\'dan İstanbul\'a giden sahte plakalı otomobili TEM yolunun Kaynaşlı kesiminde durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmelerde 6 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü İ.A. ve yanındaki eşi B.A. gözaltına alındı. Çiftin, \"Aileyiz, polis kontrolüne takılmayız\" düşüncesiyle hareket ederek uyuşturucuyu İstanbul\'a nakletmeye çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.



FOTOĞRAFLI