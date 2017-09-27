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Sahte plakalı midibüs yasaklı yola girdi, kaza ucuz atlatıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, trafiğe çıkışı yasak olması nedeniyle sahte plaka takılan midibüsün sürücüsü, otobüs ve kamyonların girmesinin yasak olduğu bulvardan inerken freni tutmayınca son anda manevra yaparak boş arsada aracı durdura

27 Eylül 2017 16:23

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, trafiğe çıkışı yasak olması nedeniyle sahte plaka takılan midibüsün sürücüsü, otobüs ve kamyonların girmesinin yasak olduğu bulvardan inerken freni tutmayınca son anda manevra yaparak boş arsada aracı durdurabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, bir otomobil hafif hasar gördü.
Kaza, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı\'nda meydana geldi. Üzerinde 54 BY 092 plakası bulunan, ancak motor şasesinden 34 plakalı olduğu belirlenen trafiğe çıkışı yasak olan midibüs ile yola çıkan Ş.O. otobüs ve kamyonların girmesi yasak olan Gazanfer Bilge Bulvarı\'na girerek aşağıya doğru ilerledi. Bayır aşağı inen midibüsün frenleri tutmayınca, sürücü bariyerlere çarpmamak için son anda manevra yaparak ara sokağa girerek boş arsada aracı durdurabildi. Şans eseri kimse yaralanmazken, sokakta park halindeki otomobil hafif hasar aldı.
Sürücü Ş.O.\'ya trafiğe çıkışı yasak olan midibüse sahte plaka takarak yola çıkmaktan, girilmesi yasak yola girmekten ve yetersiz ehliyet ile araç kullanmaktan toplam 8 bin 9 lira para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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