Sahte pilot 13 yıl uçak kullandı

T24 - Antalya merkezli havayolu şirketi Corendon Havayolları 'nda kaptan pilotluk yapan İsveçli pilot lisansı sahte olduğu anlaşılınca göz altına alındı.





Corendan Havayolları pilotu Thımas Salme'nmin pilotluk lisansı uygun olmadığı ilgili İşveçten isimiz ihbar alan Hollanda polisi, 101 yolcusuyla Amsterdam Ankara seferi yapmaya hazırlanan İsveçli pilot Salme’yi Boeing 737 tipi uçağın kokpitine girerek gözaltına aldı.



Corendon Airlines’ta yaklaşık 2 yıldır çalışan Salme'nin daha önce İngiltere, İtalya ve Belçika gibi ülkelerdeki uluslararası havayolu şirketlerinde yardımcı kaptan ve/veya kaptan pilot olarak 13 yıldır yaklaşık 10 bin saat uçuş gerçekleştirdiği açıklandı. Ayrıca isveçli 'sahte pilot'un bütün şirketlerde de uygun olmayan uçuş lisansıyla çalıştığı belirtildi.



Corendon Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



"Salme’nin geçerlilik tarihi 10 Nisan 2011 olan pilotluk lisansının orijinaliyle Eylül 2007’de kendilerine başvurduğu, 12 Mart 2008’de çalışma izninin alındığı ve yabancı pilot olarak görev yapması için gereken tüm resmi prosedürlerin yerine getirildiği vurgulandı.



Söz konusu bu durumun tarafımıza bildirilmesinden itibaren, Hollanda makamlarına gerekli destek verilmiştir. Salme’nin Hollanda’da gözaltı sorgusundaki ikrarı üzerine iş akdi feshedilmiştir.”



Halen gözaltında bulunan Thomas Salme'nin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.