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Dünya

Sahte pasaportla Kırgızistan'a girmeye çalışan Türk vatandaşı Rusya'da gözaltına alındı

Türk vatandaşına 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği ifade edildi

27 Haziran 2015 01:29

Rusya’da bir Türk vatandaşı sahte Kırgızistan pasaportuyla sınırı geçmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kazakistan sınırındaki Ozinki Sınır Kapısı'ndaki aramada yakalan Türk vatandaşının, sahte Kırgız pasaportuyla sınırı geçmeye çalıştığı açıklandı.

Rusya-Kazakistan sınır kapısı Ozinki’de Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB Sınır Birliği’ne bağlı görevliler bir aracı kontrol etti. Kimlik denetlenmesi sırasında Rusya’nın Saratov bölgesinden Kazakistan’ın Taskala kasabasına hareket etmeye hazırlanan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. 

Sınır Birliği basın bürosundan yapılan açıklamaya göre sahte Kırgız pasaportuyla sınırı geçmeye çalışan Türk vatandaşının, Rusya Federasyonu sınırlarını yasadışı geçtiği gerekçesiyle Türk vatandaşına 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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