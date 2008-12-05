Sahte parayı tanımanın yolları

Türkiye'de, yılbaşında YTL'nin dolaşıma sunulmasından bu yana sadece 6.5 ay geçtiği halde sahte paralar piyasada. Sahte banknotları gerçeklerinden ayıran 11 özellik bulunuyor. Sahte banknotları seri ve sıra nolarından tanıyabilirsiniz.



Merkez Bankası verilerine göre, piyasada halen 100, 50, 20 ve 5 YTL'lik sahte banknotlar dolaşımda. Piyasada dolaşan sahte 100 YTL'lik banknotların seri ve sıra numaraları A20 256783, A20 256784 ve A20 256785.



Sahte 50 YTL'ler ise B10 020663, B16 586915, B16 586917, B16 586920 seri ve sıra numaralarını içeriyor.



Sahte 20 YTL'lık banknotların seri ve sıra numaraları şöyle: A33 103320, A66 136183, B15 927447, B38 080674 B38 080675, B58 542995.

Piyasadaki sahte 5 YTL'lık banknotların seri numarası ise A56 367179.



Nasıl anlaşılır?



1 Ocak 2005 tarihinde TL'den altı sıfır atılarak YTL'ye geçilirken, paralarda da 11 özel güvenlik önlemi alındı. 1 YTL'ler hariç, halen piyasadaki tüm gerçek banknotları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sağ tarafında bulunan şekilde farklı açılardan bakıldığında altın sarısından yeşile doğru renk değiştiren mürekkep kullanılması. Kalpazanlar çok pahalı olan bu mürekkebin bire bir aynısını yapma ihtiyacı duymadıkları için kullanmıyor.

Bir diğer önemli unsur bütünleşik görüntü. Öndeki ve arkadaki iki farklı görüntü ışığa tutulduğunda, TC yazısının ortaya çıkmasını sağlayan bu görüntüyü, kalpazanlar pek beceremiyor.



Kâğıt ipucu veriyor



Gerçek banknotlarda pamuk elyaftan para kâğıdı kullanılıyor, sahtelerinde normal kâğıt. Emniyet şeridi, filigran, TC yazan gizli görüntü, mikro yazılar ve kabartma baskı diğer özellikler. Kalpazanların yaptığı kabartma baskı, orjinalindeki kadar belirgin değil.



Bu sekiz özelliğin dışında, gerçek YTL banknotlarında sadece ultraviyole ışık altında ve makineyle görülebilen desenlerle Atatürk'ün imzasının basıldığı özel floresan mürekkep, seri-sıra numaraları ve kılcal lifler bulunuyor.



Metal parada da sahtecilik



Sahte paralar banknotlarla sınırlı değil. Piyasada zaman zaman sahte madeni 1 YTL'ler de ele geçiriliyor. Sahte madeni para yazılarının kalınlığı, gerçeğine göre hafif oluşu ve özensiz baskısıyla dikkat çekiyor.