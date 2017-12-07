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Sahte paralarla yakalanıp gözaltına alındı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 100 TL'lik 8 sahte banknotu piyasaya sürmek isterken yakalanan Abdulkadir S

07 Aralık 2017 15:29

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 100 TL\'lik 8 sahte banknotu piyasaya sürmek isterken yakalanan Abdulkadir S. (22), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Abdülkadir S.\'nin piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi. Takibe alınan şüpheli, 100 TL\'lik 8 sahte banknot ile yakalanıp, gözaltına alındı. Abdülkadir S., emniyette ifadesi alındıktan sonra adliye götürüldü. Şüphelinin daha önce de piyasaya sahte para sürmekten kaydı bulunduğu belirtildi.

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