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Sahte para suçundan aranan kişi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  İSTANBUL'da, 2 yıl önce işlediği piyasaya sahte para sürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 34 yaşındaki Ahmet Berk Ertan, Bolu'da yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı

01 Ekim 2017 17:24

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  İSTANBUL\'da, 2 yıl önce işlediği piyasaya sahte para sürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 34 yaşındaki Ahmet Berk Ertan, Bolu\'da yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Piyasaya sahte para sürmek suçundan 2 yıl önce hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Ahmet Berk Ertan, mahkeme kararı ardından kayıplara karıştı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma sonucu Ertan\'ın Bolu\'da olduğunu tespit etti. Ekipler, Ahmet Berk Ertan\'ın bulunduğu evi de belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ertan, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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