Sahte para saçınca sınır dışı edildiler

Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Manuel Gruber ve Georgi Melnikov’un hazırladıkları “Evaluation Copy” (Değerlendirme Kopyası) adlı çalışma tutuklanarak sınır dışı edilmelerine neden oldu.



Sanatçılar Galata Kulesi’ne çıkıp sahte 500 Euro’ları saçıp insanların tepkilerini videoya aldılar. İşi tamamladılar, ama bu çalışma sonucunda tutuklanıp sınır dışı edildiler.



Tophane-i Amire binasında 15 Ekim tarihinde önemli bir projenin parçası olan bir sergi açıldı. Kent ve Sanat adını taşıyan bu proje, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin önderliğinde yürütülüyor.



AB ve Türkiye’deki sanat üniversiteleri arasında ağ kurmak için başlatılan ‘Kent ve Sanat’ projesi çeşitli ülke ve kentlere uğradıktan sonra 15 Ekim 2009 tarihinde Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde açıldı. 15 Kasım 2009 tarihine kadar açık kalacak sergi daha önce, İstanbul, Mersin, Malmö, Londra ve Viyana’da gerçekleştirilen atölye çalışmalarından seçilen eserlerden oluşturuldu.



Performans, çizim, enstalasyon, video gibi türlerden oluşan toplam 34 ayrı proje, Türkiyeli ve yabancı öğrencilerin, öğretim üyelerinin birlikte geliştirdikleri işlerinden oluşuyor. Sergide yer alan çalışmalardan birisi ise hem proje olarak, hem de sanatçısının başından geçenlerle ilgi çekici bir hal almış durumda.



Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Manuel Gruber ve Georgi Melnikov’un hazırladıkları “Evaluation Copy” (Değerlendirme Kopyası) adlı çalışma; paranın insanlardaki ruhsal ve bedensel değişimini tespit etmeye yönelik bir iş. Ama, projenin yabancı sanatçıları tutuklanarak sınırdışı edildiler.



Amaç anlık mutluluk yaratmak



Küresel krizin yaşandığı şu dönemde, “Sağlanan fonları grafik tasarımıyla oynanmış, tek taraflı basılmış ve sahte olduğu bariz olan 500 Euroluk banknotlar basıyoruz. Biz Avrupa’dan gelen sanatçılar olarak, genellikle paranın hangi yanlış amaçlar için kullanıldığına dikkat çekmek istiyoruz. Yaklaşık 10 milyon Euro olduğu tahmin edilen küresel hesap açığı miktarının bir kısmını 500 Euroluk kağıt paralar halinde basıyoruz ve sahte paraları yüksek bir yerden fırlatıyoruz,” diyerek işlerini tanımlayan Gruber ve Melnikov, sahte 500 Euro’ları Galata Kulesi’nden aşağıya atınca polis tarafından tutuklandılar.



Serginin Küratörü Prof. Melih Görgün yapılan çalışmayı şöyle değerlendiriyor: “Bu yapıt, insanın hallerini tespit edip, son derece net görüntüleyen bir çalışma. Ama talihsiz bir durum yasaya karşı gelindiği için sanatçı ülkesine geri dönmek zorunda kaldı, daha doğrusu yasalara karşı gelinmiş bir durum olduğu için, sanatçılarımız sınırdışı edilmiştir. Galata Kulesi’nin balkonundan sahte paraların savrulması üzerine polis, sanatçıları tutukluyor ve sınırdışı ediyor. Ama bütün dünyada olabilecek bir şeydir bu.”



Sanatçılar sınır edilse de “Evaluation Copy” (Değerlendirme Kopyası) adlı çalışmaları halen Tophane-i Amire’de sergilenmeye devam ediyor.