-SAHTE OY PUSULASIYLA YAKALANDILAR VAN (A.A) - 12.06.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde 2 kişi, bir bağımsız adayın adına basılmış mühürlü sahte oy pusulası ile yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç köyünde, durumundan şüphelendikleri A.R.S. ile T.S'yi, yakın takibe aldı. Şüphelilerin, bir bağımsız adayın adına basılmış mühürlü, aslına uygun şekilde düzenlenmiş sahte oy pusulasını, vatandaşlara dağıtmaya çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.S. ile T.S'nin, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Van'ın, Akköprü ve İskele mahallelerindeki okullarda, başkasının yerine oy kullanmaya çalışan M.T. ile K.A, sandık başkanları tarafından fark edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine M.T. ile K.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.