-SAHTE OTOBÜS BİLETİNE DİKKAT İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Harem Otobüs Terminali'nde büro kiralayarak sahte bilet sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana ve Konya'ya gitmek üzere Harem Otobüs Terminali'ne gelen yolcular, uzun süre beklemelerine rağmen otobüsün gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemede, tanesi 70 TL'den satılan biletlerin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine vatandaşlara sahte bilet sattığı belirlenen kişi, gözaltına alınarak Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü.