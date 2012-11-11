Sahte muhabir Fatih Terim'i kızdırdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere biten Mersin İdmanyurdu maçıyla ilgili, “Pozisyon vermeden gol verdik. Bu da bizim 2 puan kaybımıza neden oldu. Mersin'e başarılar diliyorum” dedi. Basın toplantısı sırasında yaşanan bir olay ise Terim'in tepkisine neden oldu.

Kornerin yüzde 100 bir pozisyon olmadığını ifade eden Terim, “Şu ana kadar tek pozisyon vermeden 1-1 duruma geldik. Maçın özeti bu. Oynayan, pozisyon üzerine pozisyon bulan deplasmanda biziz. Maalesef rakibin hiçbir tehlikesini yaşamadan ki bu da beceridir, kornerden gol yemek 2 puan kaybına sebep oldu. Çarşamba sonrası kolay değil, ama oyunun kontrolü tamamen bizim elimizde. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik, istediğimiz gibi pozisyon bulduk, hem ilk yarıda, hem ikinci yarıda. Golü de bulduk. Buradan sonra pozisyon vermeden, gol verdik. Bu da bizim 2 puan kaybımıza neden oldu. Mersin'e başarılar diliyorum” diye konuştu.

Terim, bundan sonraki çalışmalarını kontrol altında geçen bir maçta puan kaybetmemek üzerine yapacaklarını dile getirerek, “Kaybettiğimiz puanlar hep böyle. 90 dakika pozisyon vermiyoruz. 1-1 bitiyor. Bugün Muslera'ya kaç tane top geldi, bilmiyorum. Bizim için bu tip puanlar kaybedilmemeli, bu tip goller yenilmemeli” dedi.

Bir gazetecinin hakemle ilgili bir değerlendirmesi olup olmayacağını sorması üzerine, “Ben hakemle ilgili konuşmam. Seneler oldu konuşmuyorum” dedi.

Terim'in sahte muhabire tepkisi

Basın toplantısı sırasında yaşanan bir olay Terim'in tepkisine neden oldu.

Toplantıda gazeteciler arasında bulunan bir kişi Terim'e, soru sormak istedi. Terim de kendisine “Hangi gazetedensiniz?” sorusunu yöneltti. Adı öğrenilemeyen kişinin herhangi bir gazeteden olmadığını söylemesi üzerine Terim, basın mensuplarına, “Biz size kendimizi teslim ediyoruz. Basın olmayan kişiye bana soru sordurtuyorsunuz. Böyle bir şey nasıl olabilir. Yoldan geçen biri gelip burada bana soru mu soruyor? Eğer böyle olursa bir daha basın toplantısına da gelmem. Böyle bir şey var mı?” diye tepki gösterdi.