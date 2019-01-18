Sahte konsoloslukta vatandaşlık vaadi

Son yıllarda vatandaşlık başvurularının yoğunlaştığı ülkelerden biri olan Karadağ, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. İstanbul Beşiktaş'a açılan sahte konsolosluk bürosu ile 7 bin-12 bin Euro'ya vatandaşlık vaadi ile çok sayıda insanı dolandırıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Dr. Akkan Suver, "Kimi danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyen kimi turizm acentası olduğunu belirten değişik isimlerle birçok yer kurulmuş. Bu kişiler, Karadağ vatandaşlığı adı altında 7 bin ile 12 bin euro arasında para alıyorlar" dedi.

1000'e yakın mağdur olduğunu söyleyen Suver, "Yargıya intikal ettirebilecekleri ellerinde bir şey yok. Siz kendi arzunuzla gidiyorsunuz ve parayı kendiniz veriyorsunuz" dedi.

"Üzerinde konsolosluk yazmıyor ama danışmanlık kelimesinin kısaltılmışı yazılmış"

Bu alanda internette birçok sitenin kurulduğunu da belirten Suver, "Üzerinde konsolosluk yazmıyor ama Beşiktaş'ta danışmanlık kelimesinin kısaltılmışı yazılmış. Bizim şoförü bakması için gönderdim, 'Akkan bey, içerideki lüksü görünce girmeye çekiniyor insan' dedi. Böyle bir yerde bu kadar insanın istihdam edilmesi nasıl oluyor anlamak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

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