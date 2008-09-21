Sahte kolonyaya dikkat!

Kaçak üretilen kolonyalarda, sağlık açısından oldukça riskli "metil alkol" tehdidi bulunuyor.



Kolonya üreticisi bir firma müdürü Hasan Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limon ve tütün başta olmak üzere gül suyu, çemen, altın damla, iğde, menekşe, esinti gibi 100’e yakın farklı kokulu kolonya üretilebildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, sektör aldığı siparişlerini tamamladı. Her sektörde olduğu gibi kolonya sektöründe de ’merdiven altı’ olarak tabir edilen kolonya üretimleri var. Bu kolonyalar hem ucuz malzemeden yapıldığı için kalitesiz hem de içinde kullanılan metil alkol nedeniyle son derece sağlıksız.

Kolonyada, etil alkol kullanıldığını hatırlatan Baykan, “Ancak ’merdiven altı’ olarak üretilen kolonyaların büyük bölümünde etil alkol yerine, ucuz olduğu için boya sanayinde kullanılan ve insan sağlığı için zararlı olan metil alkol kullanılabiliyor. Metil alkol göz ile temas ettiğinde kör edebilir" dedi.

Baykan, vatandaşların kalitesiz ve sağlıksız kolonyaları çok basit gözlemlerle ayırt edebileceğini, metil alkol ile üretilen kolonyaların, ele sürüldüğünde boya sanayinde kullanılan tiner, ilaç benzeri acı ve keskin bir koku yaymasından anlaşılabileceğine dikkat çekti.

Baykan, bazı "merdiven altı" üreticilerin ise metil alkol kullanmadığını, buna karşın kolonyaya olması gerekenden fazla su katıp, kalitesiz ürünler imal ettiğini kaydetti. Baykan, misafirlerinin sağlığına zarar gelmesini istemeyen vatandaşların, kolonya alırken markaya önem vermesi gerektiğini ifade etti.



Kolonya alırken bunlara dikkat edin



Gerekenden fazla su katılan kolonyalar döküldüğünde elde köpük oluşur. Bu köpüğün nedeni içindeki su miktarının gerekenden fazla olmasıdır. Ayrıca bu kolonyalar akışkan ve berrak değildir. Elde hemen kurumaz.

Gerçek bir kolonya, berrak, ve akıcıdır. Ele döküldüğünde hemen kurur. Bazı üreticiler de kolonyaya ’albeni’ katmak için renklendirici boya katarlar. Bu kolonyalar da aşırı canlı ve renkli görünümünden rahatça anlaşılabilir.

