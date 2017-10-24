Sahte kimlikli dolandırıcıyı fotoğrafından tanıyıp yakalattı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde bir telefon bayisinde sahte ehliyetle telefon almak isteyen kişi, işyeri çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.

Sungurlu İlçesinin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan telefon bayisine gelen bir kişi, İsrafil A. adına düzenlenmiş ehliyetle telefon ve hat almak istedi. İşyeri çalışanı, şahsı daha önceden bayilerinin genel merkezinin gönderdiği dolandırıcılık yapanların fotoğraflarından tanıdı. İşyeri çalışanı sahte kimlikli müşteriyi oyalayıp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı kontrolde İsrafil A. adına düzenlenmiş ehliyetin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin gerçek adının Aykut A. (25) olduğu tespit edildi.

Amasya, Samsun ve Çorum’da telefon bayilerinden sahte kimliklerle 20’ye yakın cep telefonu aldığı öğrenilen Aykut A.’nın üzerinden Mustafa M. adına düzenlenmiş başka bir sahte nüfus cüzdanı çıkarken, gerçek kimliğinin üzerinde olmadığı öğrenildi. Sahte kimliklerle aldığı telefonları komisyon karşılığında İstanbul’a gönderdiği tespit edilen Aykut A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI