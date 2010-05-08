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Yaşam

Sahte kimlikle Las Vegas'ı soydu

Seyit İbrahim Yel isimli Türk, sahte çekle Las Vegas'taki kumarhaneleri 500 bin dolar dolandırdı. Sahte kimlikle kaçtı, FBI peşinde...

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD’de sahte kimlikle yasadışı işlerini yürüten Seyit İbrahim Yel’in ilk vukuatı çalıştığı benzin istasyonunu hortumlamak. Asıl vurgunu ise sahte çekle kumarhaneleri 500 bin dolar dolandırması. Yel, yakalandı ama sahte kimliği sayesinde kaçmayı başardı. FBI şimdi onun peşinde...

ABD’ye 3 yıl önce Kanada sınırını geçerek girdikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere olan Mustafa Seda isimli bir Türk’ün kimliklerini satın alan Seyit İbrahim Yel (35), yeni işe girdiği benzin istasyonunda yakıt tedarikçisini 77 bin dolar hortumladıktan sonra Atlantic City ve Las Vegas’daki kumarhaneleri yaklaşık 500 bin dolar hortumladı.

Sahtekar adamın oyununu anlayan FBI, Seyit İbrahim Yel’i yakalamasına rağmen, Nassau County mahkemesi hâkimi, Mustafa Seda’nın başka birisi olduğuna karar vererek Yel’in 3 bin 500 dolar kefaletle serbest bıraktı. Yel, ilk uçakla Abu Dhabi’ye kaçtı. FBI, firariyi terörist takip listesine aldı.


Baştan aşağı sahte

FBI’ın verdiği bilgiye göre, İbrahim Yel, yasadışı yollardan ABD’ye girdikten sonra New York’a yerleşti. Mustafa Seda isimli Türk’e ait ABD kimliklerini ve sosyal sigorta numaralarını alan Yel, sahte bir şirket kurdu. Arkadaşlarına ait olan Valley Stream benzin istasyonuna toptancı firmadan 75 bin 952 dolarlık benzin siparişi verdi. Karşılığında sahte çek veren Yel, benzinin ödemesini yapmadı. Kumarhanelerin ücretsiz otel ve seyahat hizmetiyle Las Vegas ve Atlantic City’ye giden Yel, sahte çeklerle aralarında altı kumarhaneyi dolandırdı. Yel, casino çiplerini nakite çevirip 420 bin dolar hortumladı.


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