Sahte kimlikle 23 şirket kurmuş

Ümraniye'de, başkasının adına çıkardığı kimlikle şirket kurup, bankalardan kredi kartı alan şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan bir operasyonda, polis gibi davranarak gasp yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Bu kişinin Ümraniye'deki evinde arama yapan ekipler, 23 ayrı şirkete ait kaşeler ile çok sayıda sahte fatura ele geçirdi.



Üzerinden "Nevzat Çolak" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüphelinin gerçek adının Mustafa K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, bu kişiyi Gayrettepe'deki asayiş şubesine gönderdiler.



Emniyette yapılan incelemede, bulduğu ehliyetteki bilgilerden yararlanarak "Evren Orhan" adıyla çıkardığı kimlikle daha önce dolandırıcılık yaptığı belirlenen Mustafa K.'nın, "susma hakkı"nı kullanarak ifade vermediği bildirildi.



İşlemleri tamamlanan Mustafa K., adliyeye sevk edildi.



Adına kimlik çıkarılan kişi mağdur oldu



Alınan bilgiye göre, 2000 yılında üniversitede okurken ehliyetini yitiren Evren Orhan, gazeteye ilan verip, polis karakolunda da zabıt tutturdu.



Okulunun bitmesinin ardından 2003 yılında master yapmak üzere ABD'ye giden Orhan, 2 yıl kaldıktan sonra döndüğü Türkiye'de konut kredisi almak için bankaya başvurduğunda 6 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öğrendi. Söz konusu tarihte ABD'de olduğunu ve kredi kartı almadığını kanıtlayan Orhan, bu yanlışlığın düzeltilmesinin ardından evlenip askere gitti.



İnşaat şirketi sahibi olan Orhan'a, hesabının bulunduğu banka tarafından, Sarıgazi Vergi Dairesi'nce hesabına vergi borcundan dolayı haciz konulduğu kaydedildi. Orhan, "Emzar Makine" adında bir şirketi olduğunu ve ödenmeyen vergi borçlarının yanı sıra hakkında karşılıksız çek verdiği için İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde dava açıldığını de öğrendi.



İşe gitmek üzere 12 Ağustos 2008'de evinden çıkarken gözaltına alınarak Dudullu Polis Merkezi'ne götürülen Orhan'a, "menfaat karşılığı fuhuş yaptırmak" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından kesinleşmiş 318 gün hapis cezası bulunduğu söylendi.



Adliyeye gönderilen Orhan, avukatı tarafından mahkemeye ilgili belgelerin sunulmasının ardından serbest bırakıldı. Bir kez de yabancı uyruklu eşi için gittiği yabancılar şubesinde gözaltına alınan Orhan, başından geçenleri anlatıp kanıtlayınca serbest kaldı.



Mustafa K.'nın gözaltına alındığını öğrenerek asayiş şubesine gelen Evren Orhan, bugüne dek hiç suç işlemediğini ve hep yasalara saygılı olduğunu belirterek, "Ancak başıma gelenlerden sonra suçlu psikolojisine girmiştim. Polis görünce yolumu değiştiriyordum. Sanki bütün polisler beni yakalayacak gibi geliyordu. Çok şükür yıllar sonra zanlı yakalandı, çok rahatladım. Polise teşekkür ediyorum" dedi.





