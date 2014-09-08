Sahte isimle cinsel ilişkiye 14,5 yıl ceza!

Yargıtay, sahte isim kullanarak yaşanan cinsel birliktelikleri “nitelikli cinsel saldırı” olarak değerlendirerek 14 yıl 6 ay ceza verdi. Temyiz edilen davada Yargıtay, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesini haklı bularak cezayı onadı.

Kendisini farklı biri gibi tanıtarak, ismini, işini ve maddi durumunu olduğundan farklı göstererek, karşısındakini de bu şekilde kandırıp cinsel birliktelik yaşamak, “gerçek iradeyi yansıtmadığı” gerekçesiyle “nitelikli cinsel saldırı” olarak değerlendirildi.

2013 yılında kamuda memur olarak çalışan Arzu K. isimli kadın internet üzerinden kendisini Mısır vatandaşı ve mimar Ümit Yıldız olarak tanıtan Cengiz Ş. ile görüşmeye başladı. Arzu K.’nin Mısırlı mimar olarak tanıdığı Cengiz Ş. daha sonra Arzu K.'ya evlenme teklifi etti. Cengiz Ş.’nin Çankaya Belediyesi'nden tanıdığı bir nikah memuru olduğunu ve nikahı evde yapmaları teklifini kabul eden Arzu K. farkında olmadan sahte evlilik yaptı. Arzu K., evlilikten dolayı tayinini Ankara’ya isteyince nikahın sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Arzu K., Ümit Yıldız olarak tanıdığı Cengiz Ş. hakkında şikayetçi oldu. Cengiz Ş.’nin Arzu K. ile sevişme anlarını da gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Öte yandan, sanık Cengiz Ş.’nin Nihal D. isimli bir kadını da aynı yöntem ile kandırarak Kütahya Belediyesi'nde nikah memuru olduğunu belirttiği bir kişiyi getirerek, sahte evlilik yaptığı tespit edildi. Cengiz Ş. hakkında hazırlanan iddianame üzerine açılan dava Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Cengiz Ş. hakkında , verdiği kararda şunların altını çizdi: Nihal D.’nin sanıkla cinsel ilişkiye girme rızasının sanığın kandırıcı nitelikte yoğun ustaca sergilenen hileli davranışlarla elde edildiği, mağdurenin gerçekte evlendiği inancı ile zincirleme şekilde sanıkla cinsel ilişkiye girdiği, ancak bu rızanın gerçek iradesini yansıtmadığı, dolayısıyla sanığın zincirleme nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu anlaşılmakla sanığın cezalandırılması yoluna gidilmiş…

Mahkeme, Cengiz Ş.’ye 14 yıl 6 ay ceza verdi. Temyiz edilen davada Yargıtay, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesini haklı bularak cezayı onadı. Yargıtay, "Bu şekilde yaşanan cinsel birliktelikler kişinin rızası dâhilinde dahi olsa, partnerinin gerçek kimliğini gizlediği için 'gerçek iradeyi yansıtmadığı' gerekçesiyle nitelikli cinsel saldırıdır" dedi. Karar emsal niteliğinde olacak.