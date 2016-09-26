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Sağlık

Sahte ilaç imalathanesine baskın

Polis, evde sahte ilaç yapan Mehmet T., Muhammet T. ve Suriye uyruklu Abdülkadir İ.’yi gözaltına aldı

26 Eylül 2016 18:23

Şanlıurfa’da polisin sahte ilaç yapılan bir depoya düzenlediği baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Şıh Maksut Mahallesi’nde bir evin deposunda sahte ilaç yapıldığı ihbarını alan polis, savcılık kararıyla baskın düzenledi. Operasyonda evin deposunun ilaç yapımı için imalathaneye dönüştürüldüğü saptandı. Baskında polis hap ve merhem yapımında kullanılan 8 bin litre kimyasal madde, 250 kilo mentol, 6 bin 400 boş ilaç kutusu, 5 bin ilaç kapağı, 35 bin ilaç perspektifi ile ilaç yapımında kullanılan madde ve makinelere el koydu.

Polis, evde sahte ilaç yapan Mehmet T., Muhammet T. ve Suriye uyruklu Abdülkadir İ.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu açıklandı.

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