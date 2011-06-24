-SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM BU KEZ ENDONEZYA'DA MOSKOVA (A.A) -24.06.2011 - Türkiye'de kaçak içkiden dolayı Rus turistlerin yaşamını kaybetmesinin yankılarının devam ettiği Rusya, bu kez de Endonezya'da 4 vatandaşının kaçak içkiden dolayı hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Rus haber ajansı RİA Novosti, Endonezya'da "Kapitan Kurbatski" adlı Rus nakliye gemisinde 25 kişilik mürettebat için verilen partide mürettebattan 4'ünün kaçak içkiden dolayı zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 3 kişinin tedavi görmek için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Haberde ölenlerin üçünün erkek, diğerinin gemi mutfağında çalışan bir kadın olduğu belirtilerek, Rusya'nın Endonezya Büyükelçiliğinin hayatını kaybeden 4 vatandaşının cenazelerini ülkeye gönderme işlemini başlattığı kaydedildi. Rusya'nın Endonezya Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Aleksandır Zimin yaptığı açıklamada, gemi kaptanıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Ölümlerle ilgili çeşitli varsayımlar yapılıyor ancak elimize şu ana kadar ulaşan resmi bir rapor yok" dedi. Endonezya'daki Metro TV konuyla ilgili haberinde Rus nakliye gemisindeki mürettebat için bir eğlence programı düzenlendiği ve gemidekilerin Çin'de üretilen alkolden dolayı zehirlendiğini ileri sürdü. RİA Novosti, gemideki mürettebatın 25 kişiden oluştuğunu ve tüm personelin Rusya'nın Primorskiy bölgesinden olduğunu duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir tekne turuna katılan Rus turistlerden 4'ü kaçak içkiden dolayı hayatını kaybetmiş ve olay Rus kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.