9 Ekim'de başlayan sahte içki zehirlenmeleri can almaya devam ediyor. İzmir'de 2 kişinin daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesi ile ülke genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

İzmir'de 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi. Ekipler, 9 ekimden bu yana artan ölüm haberleri üzerine operasyonlarını sürdürüyor.

Son olarak Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tespit edilen iki adrese baskın yapıldı. Bidon, kazan ve pet şişelerde 3 bin 880 litre sahte içki bulundu.

Adana'da da Mısır Çarşısı'ndaki iki işyerinde arama yapıldı. 450 litre etil alkol ve 4 bin 459 paket kaçak sigaraya el koyuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, bir otelin deposuna operasyon düzenledi. Bin 108 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise bir bağ evinin imalathaneye çevrildiği bilgisine ulaşıldı. Adreste yapılan aramada 650 litre sahte içki bulundu. 4 kenteki operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.