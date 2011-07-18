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Dünya

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ QUİTO (A.A)

18 Temmuz 2011 11:07

-SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ QUİTO (A.A) - 18.07.2011 - Ekvador'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir haftadan az bir süre içinde sahte içki yüzünden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği, ordu birlikleri ve polisin kontrolleri sağlamak için seferber olduğu kaydedildi. Açıklamada, 103 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Devlet Başkanı Rafael Correa, dün bu konuyla ilgili açıklamasında, olayı ''trajedi'' olarak nitelendirmişti.

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