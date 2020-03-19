Sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 34 kişinin da tedavi altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi.

Zeytinburnu'nda 5, Başakşehir'de 5, Güngören'de 2 , Esenyurt'ta 2 ve Fatih'te bir kişinin öldüğü belirtildi. 34'ten fazla kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi.



Soruşturma kapsamında 7 kişininin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin Türkmenistanlı olduğu ifadede edilirken bu kişilerin içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.