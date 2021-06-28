Sahte içkiden 6 kişinin öldüğü Tekirdağ'da 17 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinde 17 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgili bugün 1 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde perşembe gecesi Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) bakkal dükkanının yanında yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün arttı.

6 kişi öldü

Pakistanlı Hussam'ın ardından Emin Kırcaali (65), Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti. Önceki sabah hastaneye getirildiği belirtilen Nurcihan Engin'in kocasının da hastanede sahte içkiden zehirlenip tedavi görenler arasında olduğu ifade edildi.

2 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polisin bugüne kadar yaptığı aramalarda toplam 200 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bugün iş yerinde 20 litre sahte rakı ele geçirilen 1 kişinin de gözaltına alınmasıyla, gözaltında bulunanların sayı 4'e yükseldi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

17 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde sahte alkolden ölen ve hastanede tedavi görenlerin son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24.06.2021 tarihinden bu güne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2’si eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16’sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi. (DHA)