Sahte içki nasıl anlaşılır?

T24

Peki içkinin sahtesi nasıl anlaşılır? Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAPDK ve diğer resmi kurumlar, mevzuatına ve tekniğine uygun olmayan şekilde izinsiz üretilmiş (sahte-marka taklidi) veya yurda kaçak yollardan girmiş ürünlerden korunmak için vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:“-Alkollü içkileri, 'TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alın.-Şüpheli görülen ambalaja sahip alkollü içkileri tüketmeyin.-Kapağı üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve TAPDK logolarını taşıyan bandrol bulunmayan, bandrolü yırtık veya yıpranmış olan şişeleri almayın.-Bandrol üzerindeki logolar yukarı-aşağı yönde hareket ettirildiğinde ve farklı açılardan bakılmak suretiyle kontrol edildiğinde, mavi-turkuvaz renk dönüşümüne dikkat edin.-Kapağı açık olan alkollü ürünü satın almaktan kaçının.-Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünleri kesinlikle tüketmeyin.-Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeleri almayın.-Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip vermediğine bakın.-Üzerinde kirli-yırtık-yıpranmış etiket bulunan şişeli ürünleri almayın.-Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterin.-Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edin.-Görünür ve belirgin halde bulanıklılık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkileri içmeyin.-Açık içki satışı yapılan yerlerde, bilinçli tüketici olarak, alkollü içkinin sunumundan önce şişesi üzerinde orijinal bandrolünün bulunup bulunmadığını ve kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin ve buna göre tüketin.-Alkollü içki satın alırken mutlaka fiş veya fatura alın.