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Sağlık

Sahte içki nasıl anlaşılır?

Bodrum'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13’ü Rus, biri Türk 14 kişiden 3'ü öldü. Tarım Bakanlığı İçkilerin Jasmin firmasınca KKTC&rsq

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Bodrum'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13’ü Rus, biri Türk 14 kişiden 3'ü öldü. Tarım Bakanlığı İçkilerin Jasmin firmasınca KKTC’den ithal edildiği 12 bin şüpheli içkinin 4 ile dağıtıldığını duyurdu.



Peki içkinin sahtesi nasıl anlaşılır? Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAPDK ve diğer resmi kurumlar, mevzuatına ve tekniğine uygun olmayan şekilde izinsiz üretilmiş (sahte-marka taklidi) veya yurda kaçak yollardan girmiş ürünlerden korunmak için vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

“-Alkollü içkileri, 'TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alın.

-Şüpheli görülen ambalaja sahip alkollü içkileri tüketmeyin.

-Kapağı üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve TAPDK logolarını taşıyan bandrol bulunmayan, bandrolü yırtık veya yıpranmış olan şişeleri almayın.

-Bandrol üzerindeki logolar yukarı-aşağı yönde hareket ettirildiğinde ve farklı açılardan bakılmak suretiyle kontrol edildiğinde, mavi-turkuvaz renk dönüşümüne dikkat edin.

-Kapağı açık olan alkollü ürünü satın almaktan kaçının.

-Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünleri kesinlikle tüketmeyin.

-Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeleri almayın.

-Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip vermediğine bakın.

-Üzerinde kirli-yırtık-yıpranmış etiket bulunan şişeli ürünleri almayın.

-Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterin.

-Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edin.

-Görünür ve belirgin halde bulanıklılık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkileri içmeyin.

-Açık içki satışı yapılan yerlerde, bilinçli tüketici olarak, alkollü içkinin sunumundan önce şişesi üzerinde orijinal bandrolünün bulunup bulunmadığını ve kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin ve buna göre tüketin.

-Alkollü içki satın alırken mutlaka fiş veya fatura alın.


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