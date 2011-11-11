Sahte içki davasında ceza yağdı!

T24 - Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 3 Alman öğrencinin ölümüne, 4’ünün de zehirlenmesine neden olan ’sahte içki’ ürettikleri ileri sürülenlerden iki kişi 60’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Almanya’dan 2009 yılının Mart ayında tatile geldikleri Kemer’de kaldıkları otelde aldıkları alkol sonrası komaya giren 7 Alman öğrenciden 3’ünün ölümü, 4’ünün de zehirlenmesiyle ilgili açılan davada, 2’si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada karar verildi.



Sahte içki üretimi yaparak olayın meydana geldiği otele sattığı iddia edilen şirketin ortağı ve yöneticilerinden Cengiz Emmez ve Halil İbrahim Emmez’e ’olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 3’er defa 16’şar yıl 8’er ay hapis cezası veren mahkeme, ’olası kastla birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan da 4’er kez 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası uygun gördü. İki ortak, toplam 60’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.





